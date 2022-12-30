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Капибары в японском зоопарке приняли тёплую ванну с фруктами

30 декабря 2022 12:10
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Капибара или водосвинка. Да, это теплолюбивое млекопитающее.

Капибары в японском зоопарке приняли тёплую ванну с фруктами-1

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Поэтому в лютые морозы именно так они проводят будни в японском зоопарке. Город Ито известен курортом с горячими источниками, это на себе прочувствовали млекопитающие, плохо переносящие холод. А чтобы не скучно было, в бассейн подкинули цитрусовые.

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