Капибары в японском зоопарке приняли тёплую ванну с фруктами

Капибара или водосвинка. Да, это теплолюбивое млекопитающее.
Капибара или водосвинка. Да, это теплолюбивое млекопитающее.
Слоны разнесли подарки тайским школьникам – подробности здесь.
Поэтому в лютые морозы именно так они проводят будни в японском зоопарке. Город Ито известен курортом с горячими источниками, это на себе прочувствовали млекопитающие, плохо переносящие холод. А чтобы не скучно было, в бассейн подкинули цитрусовые.
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