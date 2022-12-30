Капибары в японском зоопарке приняли тёплую ванну с фруктами

Капибара или водосвинка. Да, это теплолюбивое млекопитающее.

Слоны разнесли подарки тайским школьникам – подробности здесь.

Поэтому в лютые морозы именно так они проводят будни в японском зоопарке. Город Ито известен курортом с горячими источниками, это на себе прочувствовали млекопитающие, плохо переносящие холод. А чтобы не скучно было, в бассейн подкинули цитрусовые.

Во Франции в честь Рождества пандам подарили елки из бамбука – подробнее здесь.

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