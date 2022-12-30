Владельцы отелей в Великобритании готовятся к банкротству – государство сокращает поддержку этого бизнеса

Новости Великобритании. Владельцам отелей в Британии надо готовиться к банкротству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предупреждением выступили в ассоциации гостиничного бизнеса. В 2023 году правительство намерено вдвое сократить поддержку в оплате счетов за электричество.

Это может подкосить многих отельеров. К концу года они и так понесли большие финансовые потери. Из-за забастовки железнодорожников они недосчитались 1 000 постояльцев, ущерб уже оценивается почти в два миллиарда долларов. Из-за высокой стоимости ведения бизнеса в последние месяцы этого года уже закрылись 2 500 гостиниц, и эта тенденция сохранится в новом году.