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Владельцы отелей в Великобритании готовятся к банкротству – государство сокращает поддержку этого бизнеса

30 декабря 2022 12:51
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Новости Великобритании. Владельцам отелей в Британии надо готовиться к банкротству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предупреждением выступили в ассоциации гостиничного бизнеса. В 2023 году правительство намерено вдвое сократить поддержку в оплате счетов за электричество.  

Владельцы отелей в Великобритании готовятся к банкротству – государство сокращает поддержку этого бизнеса-1

Это может подкосить многих отельеров. К концу года они и так понесли большие финансовые потери. Из-за забастовки железнодорожников они недосчитались 1 000 постояльцев, ущерб уже оценивается почти в два миллиарда долларов. Из-за высокой стоимости ведения бизнеса в последние месяцы этого года уже закрылись 2 500 гостиниц, и эта тенденция сохранится в новом году.  

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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