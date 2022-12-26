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Развлекал гостей ресторана. В Албании медведь провёл всю жизнь в тесной клетке

26 декабря 2022 15:04
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Знакомьтесь, это медведь по кличке Марк. За решеткой вы его видите в последний раз. В этой тесной клетке он провел всю жизнь, развлекал клиентов ресторана в Албании. В прошлом году у заведения сменился владелец, он решил передать заведение благотворительной организации «Четыре лапы».

Развлекал гостей ресторана. В Албании медведь провёл всю жизнь в тесной клетке-1

Магдалена Шерк-Треттин, сотрудник организации «Четыре лапы»:
Марк родился в 1998 году, ему 24 года. Когда он был детенышем, его посадили в клетку. Кроме нее, все эти годы он ничего не видел.

Развлекал гостей ресторана. В Албании медведь провёл всю жизнь в тесной клетке-4

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Албанец Миссир ухаживал за медведем последние 4 года. Говорит, что ему грустно расставаться с Марком, да и клиенты будут по нему скучать. Тем временем медведь отправится в новый дом в Австрию. Там его поселят в специальном приюте.

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