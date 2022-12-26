Развлекал гостей ресторана. В Албании медведь провёл всю жизнь в тесной клетке

Знакомьтесь, это медведь по кличке Марк. За решеткой вы его видите в последний раз. В этой тесной клетке он провел всю жизнь, развлекал клиентов ресторана в Албании. В прошлом году у заведения сменился владелец, он решил передать заведение благотворительной организации «Четыре лапы».

Магдалена Шерк-Треттин, сотрудник организации «Четыре лапы»:

Марк родился в 1998 году, ему 24 года. Когда он был детенышем, его посадили в клетку. Кроме нее, все эти годы он ничего не видел.