В Китае в исследовательском центре гигантских панд за год на свет появились 6 малышей
Такого здесь еще никогда не было. Впервые начиная с 2003-го в Циньлинском исследовательском центре гигантских панд за год на свет появились сразу 6 малышей, причем были среди них и двойни. Появились они благодаря вмешательству человека, использован метод искусственного оплодотворения.
У Ган, работник центра:
Детеныши непослушные, иногда они сонные и не хотят нормально питаться, поэтому с ними немного трудно общаться. При прикосновении к ним они могут вас поцарапать. А сейчас у них режутся зубы, так что они могут вас укусить. Но это всего лишь нежное покусывание, так как они скрипят зубами, что очень мило.
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С 2003 года в рамках программы разведения Исследовательского центра гигантских панд Циньлин вывелись на свет 38 детенышей, рожденные в нынешнем году, на публику выйдут во время Фестиваля китайской весны.
*На правах рекламы.
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