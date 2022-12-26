В Китае в исследовательском центре гигантских панд за год на свет появились 6 малышей

Такого здесь еще никогда не было. Впервые начиная с 2003-го в Циньлинском исследовательском центре гигантских панд за год на свет появились сразу 6 малышей, причем были среди них и двойни. Появились они благодаря вмешательству человека, использован метод искусственного оплодотворения.

У Ган, работник центра:

Детеныши непослушные, иногда они сонные и не хотят нормально питаться, поэтому с ними немного трудно общаться. При прикосновении к ним они могут вас поцарапать. А сейчас у них режутся зубы, так что они могут вас укусить. Но это всего лишь нежное покусывание, так как они скрипят зубами, что очень мило.