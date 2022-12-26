Новости Великобритании. В Британии искусственный интеллект сможет определять дату выписки пациента из больницы. Такая информация появилась в местной газете The Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, первоочередная задача системы – проанализировать данные пациентов. В частности, рост, вес, состояние здоровья и обязательно историю болезни. После этого программа может оценить, как долго тот или иной человек должен находиться в больнице. Так, технологию уже внедрили в четыре учреждения Уэльса. В случае успеха распространить ее планируется на все королевство.