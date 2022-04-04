Давление Запада и вбросы фейков. В Венгрии и Сербии обсуждают итоги парламентских и президентских выборов

Воскресенье, 3 апреля, было значимым днем для Будапешта и Белграда. Здесь проходили парламентские и президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на попытки Запада и Евросоюза вмешаться в ход истории, президент Сербии Александр Вучич был переизбран на второй срок. Уже после первого тура его победа была очевидна – он набрал более 60 % голосов. С переизбранием президентом Сербии Вучича и победой его коалиции на парламентских выборах поздравил Александр Лукашенко. Не оставил без поздравления Президент Беларуси и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с очередной убедительной победой его партии на парламентских выборах. О том, почему международное сообщество испытывало особый интерес к этим избирательным кампаниям, наш следующий репортаж.

На фоне раскола в мировом сообществе по поводу Украины избирательные кампании в Венгрии и Сербии приковали внимание всего международного сообщества. Ведь Будапешт и Белград отказались петь санкционные песни в унисон с Западом. Да и их отношение к Беларуси и России осталось прагматичным, даже дружественным. Александр Вучич: нам предстоит решать множество задач. Важно не разрушать связи с традиционными партнерами. Подробнее здесь. Еще в первую волну коронавируса президент Сербии Александр Вучич заметил бездействие стран Запада. Потому сербский народ ждало усиление отношений с Китаем. Как в случае с COVID-19, так и сейчас с ситуацией в Украине, неудобная позиция лидера Сербии не могла не раздражать руководство Евросоюза и США. Не оставили вне политики и откровенно преступные приемы шантажа – намеки о проблемах на выборах. Несмотря на угрозы, Александр Вучич был переизбран в первом туре с результатом около 60 %. Партия-сторонник президента также заняла первое место в парламенте с результатом более 44 % голосов избирателей.

Янош Шули о «Пакш-2»: значительная часть оборудования для новой АЭС будет изготавливаться на венгерских предприятиях. Подробнее здесь. После нескольких попыток цветных революций официальный Будапешт принял решение ограничить действия прозападных некоммерческих организаций. Страны Запада восприняли это как прямой вызов. Массовые протесты, объединение оппозиции, выдвижение кандидата-пешки – с этого начались попытки не допустить Орбана к власти. За несколько дней до выборов была вброшена информация, что спецслужбы России годами имели доступ к IT-системе МИД Венгрии.

Петер Сийярто: мы не будем посылать солдат или оружие и не позволим перевозить оружие через Венгрию в Украину. Читайте здесь. В результате партия Виктора Орбана набрала более 53 % голосов по партийным спискам и выиграла в 88 округах. У сторонников Орбана оказалось 135 мест из 199 в парламенте Венгрии. У прозападной оппозиции лишь 56. Так, Виктор Орбан был переизбран премьер-министром Венгрии на четвертый срок. По сути, воскресные выборы для Будапешта и Белграда оказались референдумом по вопросу суверенитета и независимости. Беспрецедентное давление Запада не смогло сломить народы Сербии и Венгрии. Это дает надежду, что островки прагматизма и мира сохраняются в Центральной Европе.