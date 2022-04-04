Петер Сийярто: мы не будем посылать солдат и не позволим перевозить оружие через Венгрию в Украину

После нескольких попыток цветных революций официальный Будапешт принял решение ограничить действия прозападных некоммерческих организаций. Страны Запада восприняли это как прямой вызов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.