Петер Сийярто: мы не будем посылать солдат и не позволим перевозить оружие через Венгрию в Украину

После нескольких попыток цветных революций официальный Будапешт принял решение ограничить действия прозападных некоммерческих организаций. Страны Запада восприняли это как прямой вызов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После нескольких попыток цветных революций официальный Будапешт принял решение ограничить действия прозападных некоммерческих организаций. Страны Запада восприняли это как прямой вызов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовые протесты, объединение оппозиции, выдвижение кандидата-пешки – с этого начались попытки не допустить Орбана к власти. За несколько дней до выборов была вброшена информация, что спецслужбы России годами имели доступ к IT-системе МИД Венгрии. В результате венгерским руководством был озвучен факт вмешательства украинских спецслужб, которые организовывали вбросы фейков с целью повлиять на исход выборов. И это понятно, ведь Виктор Орбан запретил транспортировать через Венгрию оружие в Украину.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
С тех пор как в Украине началась война, вопрос о том, какую позицию мы должны занять, чтобы сохранить мир и безопасность Венгрии, был предметом постоянных дебатов внутри страны. Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать солдат или оружие и не позволим перевозить летальное оружие через нас в Украину.
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