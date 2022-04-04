Александр Вучич: нам предстоит решать множество задач. Важно не разрушать связи с традиционными партнёрами

Воскресенье, 3 апреля, было значимым днем для Будапешта и Белграда. Здесь проходили парламентские и президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на попытки Запада и Евросоюза вмешаться в ход истории, президент Сербии Александр Вучич был переизбран на второй срок. Уже после первого тура его победа была очевидна – он набрал более 60 % голосов. С переизбранием президентом Сербии Вучича и победой его коалиции на парламентских выборах поздравил Александр Лукашенко.

Не оставил без поздравления Президент Беларуси и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с очередной убедительной победой его партии на парламентских выборах. «То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии? Читайте здесь. На фоне раскола в мировом сообществе по поводу Украины избирательные кампании в Венгрии и Сербии приковали внимание всего международного сообщества. Ведь Будапешт и Белград отказались петь санкционные песни в унисон с Западом. Да и их отношение к Беларуси и России осталось прагматичным, даже дружественным.