Александр Вучич: нам предстоит решать множество задач. Важно не разрушать связи с традиционными партнёрами
Воскресенье, 3 апреля, было значимым днем для Будапешта и Белграда. Здесь проходили парламентские и президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на попытки Запада и Евросоюза вмешаться в ход истории, президент Сербии Александр Вучич был переизбран на второй срок.
Уже после первого тура его победа была очевидна – он набрал более 60 % голосов. С переизбранием президентом Сербии Вучича и победой его коалиции на парламентских выборах поздравил Александр Лукашенко.
Не оставил без поздравления Президент Беларуси и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с очередной убедительной победой его партии на парламентских выборах.
«То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии? Читайте здесь.
На фоне раскола в мировом сообществе по поводу Украины избирательные кампании в Венгрии и Сербии приковали внимание всего международного сообщества. Ведь Будапешт и Белград отказались петь санкционные песни в унисон с Западом. Да и их отношение к Беларуси и России осталось прагматичным, даже дружественным.
Александр Вучич, президент Сербии:
Думаю, нам предстоит решать множество задач. Но самое главное для Сербии – иметь хорошие отношения в регионе, продолжать свой путь в ЕС, но не разрушать свою связь с традиционными партнерами.
Еще в первую волну коронавируса президент Сербии Александр Вучич заметил бездействие стран Запада. Потому сербский народ ждало усиление отношений с Китаем. Как в случае с COVID-19, так и сейчас с ситуацией в Украине, неудобная позиция лидера Сербии не могла не раздражать руководство Евросоюза и США. Не оставили вне политики и откровенно преступные приемы шантажа – намеки о проблемах на выборах. Несмотря на угрозы, Александр Вучич был переизбран в первом туре с результатом около 60 %. Партия-сторонник президента также заняла первое место в парламенте с результатом более 44 % голосов избирателей.
Александр Вучич заявил о желании Сербии сохранять дружеские отношения с Россией. Подробности здесь.