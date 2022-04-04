НАТО вдвое увеличило контингент сил в Прибалтике

Альянс нарастил военное присутствие в странах Балтии вдвое. А если брать Польшу – то в 10 раз. Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы. Как долго эти подразделения пробудут в стране, пока не известно. Все будет зависеть от ситуации в регионе, заявили в ведомстве. Также в республике дислоцированы еще около 3,5 тысячи военнослужащих организации от США. Пик присутствия НАТО ожидается уже в мае. Так как в этом месяце запланированы крупные международные военные учения.