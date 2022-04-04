Бензин может стоить 6 евро за литр. Немецкий экономист о последствиях антироссийских санкций

Не только Франция, но и вся Европа в целом уверенно движется к экономическому и продовольственному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради санкционной войны с Россией и Беларусью Евросоюз готов принести в жертву собственный бизнес. Компании вынуждены работать в убыток из-за роста цен на топливо и нарушения логистических цепочек.

Айка Хаммер, немецкий экономист:

Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить четыре, пять или даже шесть евро за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого зажиточный Запад – просто иллюзия. Ответственность за это люди возложат на политиков. Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет здравого смысла. Проигравшими в этой ситуации окажутся средний класс и наименее обеспеченное население Германии, Европы и США.

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