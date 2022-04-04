Янош Шули о «Пакш-2»: значительная часть оборудования для новой АЭС будет изготавливаться на венгерских предприятиях

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан вместе с правящей партией в четвертый раз пошли на переизбрание в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликтные ситуации с ЕС и США возникали на протяжении 12 лет правления Орбана. Его обвиняли в авторитаризме и узурпации власти.

Хотя как минимум в копилке достижений премьер-министра – новая Конституция с закрепленными христианскими и традиционными семейными ценностями, а также строительство «Росатомом» АЭС «Пакш-2».

Янош Шули, министр по вопросам планирования, строительства и расширения АЭС «Пакш»:

Благодаря проекту «Пакш-2» новые рабочие места получат 10 тысяч человек. Это непосредственно те, кто будет трудиться на стройплощадке. Появятся еще 15 тысяч мест – это в сфере услуг. Кроме того, локализация для венгерской компании составит около 40 %, то есть значительная часть оборудования для новой АЭС будет изготавливаться на венгерских предприятиях.