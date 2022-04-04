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«То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии?

04 апреля 2022 15:49
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Правящая партия «Фидес» одержала четвертую подряд убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, премьер-министр Виктор Орбан остается у власти.

«То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии?-1

Мы пенсионеры, и в последнее время нам дали много льгот: от 13-месячной пенсии до добавки к пенсии. Это повысило уровень жизни многих людей.

«То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии?-4

В Сербии о победе на выборах заявил президент Александр Вучич. Он обошел своих соперников, набрав почти 60 % голосов. Действующему главе государства удалось то, что до него не удавалось никому, – дважды победить еще в первом туре. Для многих сербов это не стало неожиданностью.

«То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии?-7

Я доволен президентом, который у нас есть. И раньше, и сейчас, потому что то, что он делал, не делали предыдущие.

Александр Вучич заявил о желании Сербии сохранять дружеские отношения с Россией. Подробности здесь.

# Выборы # Виктор Орбан # Александр Вучич # Фотофакт

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