«То, что он делал, не делали предыдущие». Как реагируют люди на результаты выборов в Венгрии и Сербии?

Правящая партия «Фидес» одержала четвертую подряд убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, премьер-министр Виктор Орбан остается у власти.

Мы пенсионеры, и в последнее время нам дали много льгот: от 13-месячной пенсии до добавки к пенсии. Это повысило уровень жизни многих людей.

В Сербии о победе на выборах заявил президент Александр Вучич. Он обошел своих соперников, набрав почти 60 % голосов. Действующему главе государства удалось то, что до него не удавалось никому, – дважды победить еще в первом туре. Для многих сербов это не стало неожиданностью.