Прямой эфир

Во Франции недовольны политикой Макрона. Рейтинг президента упорно падает

04 апреля 2022 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции готовятся к президентским выборам. Первый тур запланирован на 10 апреля. Предвыборная кампания проходит на фоне акций протеста против политики действующего президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции недовольны политикой Макрона. Рейтинг президента упорно падает-1

Экономическое положение в стране ухудшается с каждым днем. Продовольственная корзина подорожала на 6 %, бензин – на 22 %, а газ и вовсе почти на 50 %. Демонстранты недовольны и жесткими действиями полиции во время митингов. У многих в руках плакаты с изображением избитых активистов, а вместе с ними, как бы в отместку, портрет Макрона с синяком под глазом.

Во Франции недовольны политикой Макрона. Рейтинг президента упорно падает-4

Как считают протестующие, Эммануэль Макрон слишком сильно оберегает свой имидж в Европе, в то время как в самой Франции его рейтинг неумолимо падает. Отмечается, что главный конкурент Макрона Марин Ле Пен продолжает завоевывать симпатии избирателей. Теперь только 27 % готовы проголосовать за действующего президента, в то время как у Ле Пена уже 22 %.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку
04 апреля 2022 19:45

«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку

«Существует явный риск закрытия стройплощадок». Как повлияли санкции на бизнес в Италии?
04 апреля 2022 19:41

«Существует явный риск закрытия стройплощадок». Как повлияли санкции на бизнес в Италии?

Остановка производств, инфляция, забастовки. К чему привели Европу антироссийские санкции?
04 апреля 2022 19:35

Остановка производств, инфляция, забастовки. К чему привели Европу антироссийские санкции?