Во Франции недовольны политикой Макрона. Рейтинг президента упорно падает

Новости Франции. Во Франции готовятся к президентским выборам. Первый тур запланирован на 10 апреля. Предвыборная кампания проходит на фоне акций протеста против политики действующего президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическое положение в стране ухудшается с каждым днем. Продовольственная корзина подорожала на 6 %, бензин – на 22 %, а газ и вовсе почти на 50 %. Демонстранты недовольны и жесткими действиями полиции во время митингов. У многих в руках плакаты с изображением избитых активистов, а вместе с ними, как бы в отместку, портрет Макрона с синяком под глазом.