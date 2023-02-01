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«Читайте источники, неучи!» Почему полк Калиновского всего лишь вооружённое формирование?

01 февраля 2023 19:49
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Полк Калиновского...

Григорий Азаренок, СТВ:
Они его на штыках хотят в Минск привезти?

Вадим Гигин:
Я не думаю, что так речь идет. Это большая игра киевского режима. Киевский режим – это мелкая игра, а те, кто стоит за ним… Они пытаются там раскрутить полк Калиновского. Нет, во-первых, никакого полка. Общее количество уроженцев Беларуси, многие из которых, кстати, уже давно, не после 2020 года, а еще до 2020-го проживали в Украине, общее количество тех, кто подписал контракт с ВСУ, – примерно 240 человек. Это общее количество. Там есть пять группировок, незаконных вооруженных формирований, две из которых – там реально участники находятся на линии боевого соприкосновения и несут потери. То есть из этих 240 тех, кто под огнем находится, гораздо меньше. Этот полк Калиновского мифический, как и фигура самого Калиновского, потому что не было ни восстания под его руководством, он не был руководителем, руководители находились в Варшаве. Это было польское восстание. И звали его не Кастусь, а Викентий Константин.

«Читайте источники, неучи!» Почему полк Калиновского всего лишь вооружённое формирование?-1

Григорий Азаренок:
И писем у него не было.

Вадим Гигин:
Были, просто их было больше. Их нашел наш коллега Александр Дюков, и там вообще все другое. И не было лозунга. Говорят, что лозунг же повстанцев был: «Каго любіш?» – «Беларусь». – «Так узаемна!» Читайте источники, неучи. Это не лозунг, это пароль, по которому Калиновского поймали. А пароль почему был? Потому что слово «Беларусь» не вызывало никакого отторжения, никаких подозрений. Пароль для чего разрабатывался? Чтобы тот, кто будет извне слушать, не заподозрил ничего. Если был бы пароль: «Каго любіш? – «Польшу». – «Так узаемна!», то тогда сразу же поймали, а с таким паролем – нет. И нет никакого полка. Есть незаконные вооруженные формирования.

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# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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