«Читайте источники, неучи!» Почему полк Калиновского всего лишь вооружённое формирование?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Полк Калиновского...

Григорий Азаренок, СТВ:

Они его на штыках хотят в Минск привезти?

Вадим Гигин:

Я не думаю, что так речь идет. Это большая игра киевского режима. Киевский режим – это мелкая игра, а те, кто стоит за ним… Они пытаются там раскрутить полк Калиновского. Нет, во-первых, никакого полка. Общее количество уроженцев Беларуси, многие из которых, кстати, уже давно, не после 2020 года, а еще до 2020-го проживали в Украине, общее количество тех, кто подписал контракт с ВСУ, – примерно 240 человек. Это общее количество. Там есть пять группировок, незаконных вооруженных формирований, две из которых – там реально участники находятся на линии боевого соприкосновения и несут потери. То есть из этих 240 тех, кто под огнем находится, гораздо меньше. Этот полк Калиновского мифический, как и фигура самого Калиновского, потому что не было ни восстания под его руководством, он не был руководителем, руководители находились в Варшаве. Это было польское восстание. И звали его не Кастусь, а Викентий Константин.