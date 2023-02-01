Министр труда Франции: повышение пенсионного возраста не подлежит обсуждению

В Париже протестующих против пенсионной реформы разогнали слезоточивым газом и дубинками.

Новости Франции. Не утихают протесты против пенсионной реформы во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы заявили о продолжении демонстраций. Самые многочисленные митинги состоялись в Париже, Лионе и Марселе.

Всего за два дня, по данным МВД страны, недовольство повышением пенсионного возраста высказали 1 миллион 300 тысяч человек. Вот только власти, несмотря на массовость демонстраций, идти на диалог с протестующими не собираются. Как заявил министр труда, повышение пенсионного возраста не подлежит обсуждению.