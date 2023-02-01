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Министр труда Франции: повышение пенсионного возраста не подлежит обсуждению

01 февраля 2023 18:58
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Новости Франции. Не утихают протесты против пенсионной реформы во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы заявили о продолжении демонстраций. Самые многочисленные митинги состоялись в Париже, Лионе и Марселе.  

В Париже протестующих против пенсионной реформы разогнали слезоточивым газом и дубинками.

Министр труда Франции: повышение пенсионного возраста не подлежит обсуждению-1

Всего за два дня, по данным МВД страны, недовольство повышением пенсионного возраста высказали 1 миллион 300 тысяч человек. Вот только власти, несмотря на массовость демонстраций, идти на диалог с протестующими не собираются. Как заявил министр труда, повышение пенсионного возраста не подлежит обсуждению.

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# Протесты # Оливье Дюссо # Новости Франции # Фотофакт

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