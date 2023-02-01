Гигин про СВО: «То, что происходит под Бахмутом или Артёмовском, можно назвать великой битвой ЧВК»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Потери уже трудно скрывать. Кстати, о потерях говорят и многие заметные фигуры киевского режима. Например, тот же Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор, говорит о катастрофических потерях. Недавно выступил с заявлением о жертвах просто уничтожения одной из бригад полтавской теробороны Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады. То, что происходит под Бахмутом или Артемовском, можно назвать великой битвой ЧВК.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Моцарт» против «Вагнера».
Вадим Гигин:
И с «Моцартом» много скандалов было, связанных с потерями среди них. Что происходит, в чем смысл этого сражения? Некоторые люди говорят: Соледар, небольшой городок. Да и Бахмут. Суть же не в том, какой город, а какую военно-оперативную задачу решают в этом месте. Под Бахмутом и Соледаром были сорваны планы по развитию стратегического успеха. То есть был оперативный успех на изюмско-балаклейском направлении у ВСУ. Затем на херсонском направлении, когда было принято решение проводить стратегическую оборону до накопления сил российскими Вооруженными силами по водным преградам, прежде всего по Днепру. Тяжелое решение. Тем не менее оно было принято. Это был оперативный успех украинских войск. Они могли развить его стратегически, если бы начали наступление, как они хотели. Кременная – Сватово, это луганское направление. Тут и политически. Вся Луганская Народная Республика контролировалась полностью уже Россией. Выход на дальние подступы к Луганску был бы. Или же прорыв на запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска.
Вадим Гигин:
Этот план удалось сорвать за счет того, что Россия овладела стратегической инициативой. Она навязала киевской стороне, режиму Зеленского, бои в том месте, где это было необходимо (Бахмут, Соледар), выбила многие боеспособные части, по разным оценкам. Потери убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести. А очень многих украинцев записывают пропавшими без вести, чтобы не выплачивать положенные деньги за погибших. Навязала и выбила и 25-я бригада воздушно-десантная, и 128-я горно-штурмовая, и 64-я пехотная. Многие иностранные наемники. Были выбиты эти части, но не силами регулярной кадровой российской армии, а силами именно ЧВК, потому что для России принципиально важно накопить в том числе и за счет мобилизованных, тех срочников, которые после окончания службы остаются в войсках, за счет добровольцев, их немало в рядах Вооруженных сил России. Это не только маршевое пополнение потрепанных боями частей (есть такое). Это прежде всего создание новых частей, новых соединений, бригад и дивизий. Мы не слышим даже о каких-то батальонах и тактических группах, потому что перешли к более классической войне, где действуют не эти усиленные батальоны, а действует связка батальон-бригада-дивизия. Что такое дивизия? Это же огромная ударная сила. Это артиллерия, инженерные части, разведка – совершенно другой уровень ведения боевых действий. Сейчас принципиальный вопрос – где Россия нанесет главный удар.
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