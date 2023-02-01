Гигин про СВО: «То, что происходит под Бахмутом или Артёмовском, можно назвать великой битвой ЧВК»

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Потери уже трудно скрывать. Кстати, о потерях говорят и многие заметные фигуры киевского режима. Например, тот же Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор, говорит о катастрофических потерях. Недавно выступил с заявлением о жертвах просто уничтожения одной из бригад полтавской теробороны Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады. То, что происходит под Бахмутом или Артемовском, можно назвать великой битвой ЧВК.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Моцарт» против «Вагнера».

Вадим Гигин:

И с «Моцартом» много скандалов было, связанных с потерями среди них. Что происходит, в чем смысл этого сражения? Некоторые люди говорят: Соледар, небольшой городок. Да и Бахмут. Суть же не в том, какой город, а какую военно-оперативную задачу решают в этом месте. Под Бахмутом и Соледаром были сорваны планы по развитию стратегического успеха. То есть был оперативный успех на изюмско-балаклейском направлении у ВСУ. Затем на херсонском направлении, когда было принято решение проводить стратегическую оборону до накопления сил российскими Вооруженными силами по водным преградам, прежде всего по Днепру. Тяжелое решение. Тем не менее оно было принято. Это был оперативный успех украинских войск. Они могли развить его стратегически, если бы начали наступление, как они хотели. Кременная – Сватово, это луганское направление. Тут и политически. Вся Луганская Народная Республика контролировалась полностью уже Россией. Выход на дальние подступы к Луганску был бы. Или же прорыв на запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска.