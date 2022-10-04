«Чем сильнее Россия, тем сильнее и Сербия». Способна ли страна на реванш за унижения последних 30 лет?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Что касается Вучича, у него есть эта традиция неприсоединения, учрежденная не им, а Тито. У него есть за что держаться, и он будет держаться за это, пока может просто до конца, потому что альтернативой этому является полный крах – и экономический, и политический, и то, что Сербия уйдет на уровень каких-то стран, о которых сейчас никто не вспоминает. На данный момент она важна именно как перекресток разных экономических, политических, торговых путей.

Надежда Сасс, СТВ:

Обратим внимание на нашу карту. Это карта Косово с выделенными анклавами, где проживают сербы. Очень важно. Олег Сергеевич, скажите, пожалуйста, если возьмем пример из геологии, в период движения геополитических тектонических плит, что мы сегодня и наблюдаем, как вы считаете, использует ли Сербия окно возможностей для реванша за унижения последних 30 лет? Я имею в виду, насколько вероятно создание некой конфедерации Сербии, сербских районов Северного Косово и Сербской Республики в Боснии?





Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

По мере того, как будет укрепляться Российская Федерация, весь мир сейчас смотрит на то, что происходит в Украине, и от этого, кстати, зависит и ситуация в Сербии и вокруг Сербии, от того, как сильна будет Россия, как она будет вести себя дальше. Мы все на это смотрим, и весь мир смотрит. И как только весь мир будет видеть, что гегемония США заканчивается, что они потеряли Ближний Восток, они его теряют, что они теряют Африку, Восточную Европу, все эти процессы будут расти по мере накопления кризиса в самом Европейском союзе. А как же Каталония? Сколько вышло людей опять на митинг за независимость? А как ведет себя Евросоюз? Решена эта проблема? Нет. И таких проблем в Европейском союзе огромное количество. И гей-парадами они эти проблемы не решат.

Надежда Сасс:

Кстати, вспомните, Испания была одной из немногих европейских стран, которая не признала Косово. Олег Гайдукевич:

Конечно. У них экономические проблемы, энергетические, миграционный кризис, который только начался. Прошли там уже из Турции мигранты, новая партия? Как они назвали это? Крестовый поход в Европу. Дойдут. А все они как хотят решить? Гей-парадами. Гей-парадами эти проблемы не решишь, поэтому эти процессы будут. По мере того, как Россия, Китай, Индия будут укрепляться, ШОС будет укрепляться, а Европа будет слабеть. Надежда Сасс:

Драган, пожалуйста, скажите, что ждет Балканы в условиях краха прежнего миропорядка?