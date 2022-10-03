Директор Фонда прогрессивной политики: «Евросоюз устарел, он больше не сексуален, его никто не хочет»

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Европейский союз устарел, он больше не сексуален, его никто не хочет. Ни на Балканах, ни в самой Европе. Эта интеграционная модель закончилась с точки зрения той привлекательности, которую она имела 10-20-30 лет назад. Это касается огромного количества стран, и это все прекрасно понимают. Самое главное – это хорошо понимают уже сами бюрократы в Брюсселе. Второе. Когда Советский Союз ушел со своей территории Восточной Европы, бывшей оккупированной и так далее, Америка же никуда не ушла. Посмотрите, кто контролирует СМИ, кто контролирует большинство финансовых потоков, экономику Германии как локомотива Евросоюза. Посмотрите на интонацию и на то, кто стоит за этой интонацией просто физически немецких СМИ, а сейчас уже и итальянских. Они, к сожалению, не отвечают интересам их элит. И надо дождаться того момента, когда местные контрэлиты придут к власти и наконец уже заявят о себе. Тогда мы увидим Европу как настоящего партнера для всех – и для Беларуси, и для Сербии, и для России.

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