Серб о Косово: сначала бомбёжки, забрали часть земли, а сейчас заставляют признать, чтобы вступить в ЕС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить ».

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:

Естественно, вопрос Косово всегда остро стоял в нашем обществе. Сегодня мы получаем сначала бомбежки, агрессию, потом они забрали эту часть сербской земли. А сейчас они нас заставляют признать ту часть, чтобы дальше вступить в Евросоюз. Когда нас шантажировали – дайте одного генерала и так далее, вам будет то и то, в итоге мы получали шантажи, а результатов никаких не было в отношении Сербии, ничего лучше не стало. Так же сейчас и с Косово. Шантажируют нас, чтобы мы ввели санкции, согласовали нашу внешнюю политику с Евросоюзом. То есть мы должны участвовать в их войне против России. Естественно, народ против этого и это нам будет стоить дорого.

В Косово народ настроен очень негативно. Они там абсолютно против вступления в Евросоюз, потому что понимают, что в таком случае они потеряют свою землю, место, где они живут. Сейчас президент Вучич тоже заявил, что будет формироваться широкий патриотический блок. Мне кажется, ему нужно показать политикам: вот сербский народ, я не могу против него, на меня давят и так далее. Сербы никогда не согласятся, чтобы Косово забрали в какой-то Евросоюз и принять все их так называемые демократические стандарты.

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