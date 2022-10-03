«Ситуация в Косово очень напряжённая». Пытается ли Вучич как-то решить проблему?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Драган, я знаю, что вы живете не просто в Сербии, а в регионе, непосредственно соседствующем с Косово. Какая ситуация прямо сейчас? Насколько она напряженная, как мы ее видим из средств массовой информации?

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:

Косово и Метохия – это две составляющие. В переводе они означают «церковные имения». Что это значит для сербов? Для сербов это не просто территория. Это земля, на которой находится 1 800 православных памятников. То есть вся наша память, культура, история оттуда начиналась. Поэтому это не просто территория, она для Сербии имеет огромное значение. В Косово еще во времена Югославии совершались страшные преступления против сербского населения: поджигались дома, насиловали женщин, были прогоны даже после 1950 года. Надежда Сасс:

Давайте все-таки сфокусируемся на сегодняшней ситуации. Видите ли вы, что она накаляется, и как господин Вучич пытается вывести ее в более мирное русло? Вы себя относите к оппозиции нынешней власти или, скорее, к сторонникам?