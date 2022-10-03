«Ситуация в Косово очень напряжённая». Пытается ли Вучич как-то решить проблему?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Драган, я знаю, что вы живете не просто в Сербии, а в регионе, непосредственно соседствующем с Косово. Какая ситуация прямо сейчас? Насколько она напряженная, как мы ее видим из средств массовой информации?
Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
Косово и Метохия – это две составляющие. В переводе они означают «церковные имения». Что это значит для сербов? Для сербов это не просто территория. Это земля, на которой находится 1 800 православных памятников. То есть вся наша память, культура, история оттуда начиналась. Поэтому это не просто территория, она для Сербии имеет огромное значение. В Косово еще во времена Югославии совершались страшные преступления против сербского населения: поджигались дома, насиловали женщин, были прогоны даже после 1950 года.
Надежда Сасс:
Давайте все-таки сфокусируемся на сегодняшней ситуации. Видите ли вы, что она накаляется, и как господин Вучич пытается вывести ее в более мирное русло? Вы себя относите к оппозиции нынешней власти или, скорее, к сторонникам?
Драган Станоевич:
Во-первых, сейчас ситуация в Косово очень напряженная. Мы понимаем, что западные службы имеют огромное влияние. Ваш коллега сказал правильно, потому что Косово ничего само не решает. Абсолютно все решает Запад. Британия и так далее. У них задача сейчас – создать накаленную обстановку. Они требуют от сербского населения принять их документы. Как можно принять документы в несуществующей стране, которую этот же народ и эта же страна не принимают, не признают?
Европа давит на Сербию за счет того, что Сербия не ввела санкции против России. Этим они хотят показать, что они управляют этим процессом. Если мы не согласимся на те условия, которые нам диктуют западные страны, то они могут задействовать фактор, который в Косово. А это, естественно, может быть чистка. Мы уже пережили 17 марта 2004 года, когда они уничтожали храмы, весь мир обошли эти фильмы, когда ломали кресты на церквях, поджигали церкви и так далее. А касаемо политики, я достаточно хорошо знаком с президентом Вучичем. Но я не сказал бы, что это чисто его заслуга. 90 % населения Сербии поддерживает Россию, поэтому он, по сути, должен прислушиваться к тому, что народ думает. Поэтому мне кажется, что в большей степени это все-таки благодаря народу, а не благодаря его политике.
Читайте также:
Как сербы относятся к потенциальному вступлению страны в Евросоюз? Спросили у местного политика
Конфликт между Сербией и Косово. Что стало причиной роста напряжённости?
«Самый страшный сон Байдена». Почему Америка так боится целостности Европы?