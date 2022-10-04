Германия перебрасывает в Литву военных и технику

Германия перебрасывает в Литву своих военных и около 100 единиц тяжелой техники. Как заявили в литовском министерстве национальной обороны, иностранный контингент прибывает в страну для совместных учений «Быстрый грифон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 октября в Каунас приезжают 250 солдат и офицеров бундесвера. 5-го в клайпедский морской порт прибудет корабль ВМС Германии. На берег сойдут новые подразделения немецкой армии и будет разгружаться военная техника. Как заявил командующий литовскими вооруженными силами, это будут боевые машины пехоты, танки и артиллерия. По заявлению военного ведомства Литвы, главная задача маневров, которые будут идти до 17 октября, отработать совместные действия при нападении противника и организации обороны.