Американские авиакомпании столкнулись с тяжелейшим кризисом. К большим проблемам, а именно дефициту пилотов и запчастей, прибавилась еще одна, которую те вряд ли смогут пережить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие гиганты самолетостроения, как «Боинг» и «Эйбарс», перестали поставлять им новые среднемагистральные лайнеры, которые используются на внутренних перелетах. А как раз на них авиаперевозчики и зарабатывали большие деньги. Теперь они не могут увеличить количество рейсов, теряют пассажиров, которые выбирают для путешествий наземный транспорт, и в результате несут огромные убытки. И ситуация вряд ли изменится, по крайне мере в ближайшее время, потому что эти компании сами переживают тяжелые времена. Из-за нарушения цепочки поставок комплектующих у них возникли трудности с производством и выпуском новых самолетов.