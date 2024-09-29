Байден пошутил, Зеленский повторил «формулу мира» – как обсудили военные конфликты на саммите ООН

Конфликты были в центр внимания Генассамблеи ООН. Главным источником дестабилизации остается Украина. Министр иностранных дел Беларуси заявил, что если бы не только наша страна, но и другие понимали, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, и хотели бы остановить «кровавое противостояние, Москва и Киев уже давно были бы «за столом переговоров», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что не так с пактом ООН «Во имя будущего» – объяснили эксперты.

Увы, к диалогу готовы не все – западные страны всеми силами пытаются сохранить однополярный статус кво, а вместе с ним доступ к ресурсам. США на Генассамблее представлял Джо Байден, и по традиции еще до начала заседания наговорил не того. Джо Байден, президент США:

Добро пожаловать в Вашингтон!

К подобным казусам американского лидера общественность привыкла, к неуместным шуткам тоже. Джо Байден:

Меня избрали сенатором США в 1972 году. Я знаю, что выгляжу как будто мне только 40 лет, я знаю... Очевидно, спичрайтеры не сильно старались для без пяти минут политического пенсионера. Во всем выступлении ни одного конкретного предложения и неоправданный оптимизм – даже в тех вопросах, которые сегодня волнуют весь мир. Джо Байден:

Когда началась война на Украине, мы предоставили массивную гуманитарно-экономическую помощь. Наши партнеры поступили так же. Хорошая новость в том, что путинская война проигрывает. Украина все еще свободна. Россия пыталась ее разрушить, ослабить НАТО, но НАТО едино и сильнее чем когда-либо в прошлом, с двумя новыми членами.

Своими взглядами касательно вопросов войны и мира поделился и Владимир Зеленский. Он поддержал череду выступлений без конкретики и еще раз напомнил про «формулу мира». Которая больше чем за год обсуждений результатов не принесла. Владимир Зеленский, президент Украины:

Нужно вернуть домой всех наших пленных солдат и гражданских лиц. Мы должны вывести российские войска. И мы должны призвать тех, кто виновен в военных преступлениях, к ответу. Мы не должны допустить второй или третьей фазы этого российского вторжения. И должны четко заявить: война окончена. Это и есть формула мира.

По крайней мере, выступление получилось эмоциональным. И с некоторыми моментами можно согласиться: украинцы не должны расплачиваться за решения руководства. Но вместо переговоров с Россией Владимир Зеленский проводит встречи с западными партнерами и обещает продолжать боевые действия. По сути, это ключевое в «Плане победы», который руководитель Киева обсуждал с Джо Байденом, после с кандидатами в президенты США. Встречи были непродолжительные по времени, вероятно, Белый дом остался не впечатлен. Других участников Генассамблеи в свою очередь не впечатлили попытки западных стран приковать внимание только к украинскому кризису.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

Те, кто на сцене, вроде бы добивается прекращения огня, на самом деле продолжают посылать оружие и боеприпасы Израилю, позволяя ему продолжать массовые убийства.

Общие прения Генассамблеи начались 24 сентября, за день до этого Израиль нанес массированные авиаудары по южной части Ливана. Погибли почти 500 человек, пострадали больше полутора тысяч. Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией, 29 сентября участники Генассамблеи пытаются выработать «конкретные идеи» по снижению напряженности. Рыженков: Беларусь выступает за реформу Совета Безопасности ООН.

Елизавета Глушакова, научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Все видят, что происходит, но никто не несет за это ответственность, никто не хочет даже разбираться с этим. Рекомендации, декларации, но конкретных мер по разрешению конфликта нет. На сегодня можно достигнуть соглашений, конечно, далеко не по всем условиям. Но по основным, базовым, в рамках которых можно строить партнерские отношения, консенсуса достичь можно. Можно, но нужен он не всем. С 1945 года США развязали более 200 вооруженных конфликтов: от Северной Кореи до Украины. Пока другие народы глохнут от взрывов и авиаударов, Америка пересчитывает доллары. Не забывает проповедовать демократию и призывать к сотрудничеству, но исключительно на своих условиях. Так же обстоят дела в ООН: ключевые посты в секретариате заняты западными представителями, а в обход организации создаются узкие форматы для обсуждения важнейших вопросов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Нынешний генеральный секретарь выдвинул свою инициативу под лозунгом перезагрузки глобального сотрудничества. Лозунг прекрасный, кто же против? Но о каком глобальном сотрудничестве можно вести речь, когда Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых нам рассказывали столько лет со всех трибун, убеждая, что они обеспечат равный доступ для всех к благам современной цивилизации.