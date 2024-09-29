Новый премьер-министр Японии заявил о роспуске парламента

Смена власти в Японии привела к изменениям в политической жизни страны. Избранный премьер-министр Сигэру Исиба объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов.

По данным местных СМИ, о закрытии сессии будет объявлено в середине месяца, а уже в конце октября пройдет голосование. Победившая на этих выборах партия сможет назначить премьер-министра – обычно им становится председатель партии. Очередные выборы должны были состояться не позднее октября следующего года, но глава правительства имеет право на разгон депутатов.

Отметим, в пятницу Исиба был избран главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. Во время своей избирательной кампании он выступал с милитаристскими высказываниями, а именно за укрепление обороноспособности Японии, создание азиатского аналога НАТО, а также поддерживал членство Киева в Альянсе.