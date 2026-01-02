Туск в новогоднем обращении пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году

В своем новогоднем обращении премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерении «покорить Балтику» в 2026 году и о создании самой сильной армии в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики», – сказал он.

Польша собирается увеличить численность своих войск до 300 000 человек по сравнению с нынешними 200 000.

Такие высказывания вызывают резкую реакцию со стороны Москвы: представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные идеи «больными фантазиями», а лидер России Владимир Путин предостерег, что попытка блокады Калининградской области может привести к серьезному конфликту.

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