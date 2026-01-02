Прямой эфир

Туск в новогоднем обращении пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году

02 января 2026 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Туск в новогоднем обращении пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году-0

В своем новогоднем обращении премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерении «покорить Балтику» в 2026 году и о создании самой сильной армии в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики», – сказал он.

Польша собирается увеличить численность своих войск до 300 000 человек по сравнению с нынешними 200 000.

Такие высказывания вызывают резкую реакцию со стороны Москвы: представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные идеи «больными фантазиями», а лидер России Владимир Путин предостерег, что попытка блокады Калининградской области может привести к серьезному конфликту.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Hill: Зеленский почти всё новогоднее обращение посвятил конфликту с РФ
02 января 2026 12:41

Hill: Зеленский почти всё новогоднее обращение посвятил конфликту с РФ

При теракте ВСУ в Херсонской области погибли 27 человек
02 января 2026 12:29

При теракте ВСУ в Херсонской области погибли 27 человек

Стубб: не все на Западе будут рады мирному соглашению с РФ
02 января 2026 11:07

Стубб: не все на Западе будут рады мирному соглашению с РФ