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Захарова: участники ГА ООН обсуждают, что Госдеп США превратился бюро по раздаче снарядов

29 сентября 2024 12:03
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Государственный департамент США начал напоминать бюро, раздающее боеприпасы, пишет ТАСС.

Захарова сообщила, что беседы подобной направленности ведутся в кулуарах ООН. Также дипломат отметила, что среди участников 79-й сессии Генассамблеи активно обсуждается, что «американская дипломатия сама себя дисквалифицировала».

# Международная политика # Мария Захарова

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