Захарова: участники ГА ООН обсуждают, что Госдеп США превратился бюро по раздаче снарядов

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Государственный департамент США начал напоминать бюро, раздающее боеприпасы, пишет ТАСС.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Государственный департамент США начал напоминать бюро, раздающее боеприпасы, пишет ТАСС.
Захарова сообщила, что беседы подобной направленности ведутся в кулуарах ООН. Также дипломат отметила, что среди участников 79-й сессии Генассамблеи активно обсуждается, что «американская дипломатия сама себя дисквалифицировала».