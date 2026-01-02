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Финляндия уже платит за русофобию – Медведев

02 января 2026 12:58
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Финляндия уже платит за русофобию – Медведев-0

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что отношения с Россией изменились навсегда.  Об этом пишет РИА Новости.

«Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – написал он на своей странице в соцсети X.

Медведев заявил, что Финляндия уже расплачивается за русофобию, а ее граждане несут последствия. Стубб ранее подчеркнул в новогоднем обращении, что финско-российские отношения необратимо изменились.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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