Финляндия уже платит за русофобию – Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что отношения с Россией изменились навсегда. Об этом пишет РИА Новости.

«Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – написал он на своей странице в соцсети X.

Медведев заявил, что Финляндия уже расплачивается за русофобию, а ее граждане несут последствия. Стубб ранее подчеркнул в новогоднем обращении, что финско-российские отношения необратимо изменились.

Фото: kremlin.ru