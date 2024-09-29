Рыженков: Беларусь выступает за реформу Совета Безопасности ООН

Конфликты были в центр внимания Генассамблеи ООН. Главным источником дестабилизации остается Украина. Министр иностранных дел Беларуси заявил, что если бы не только наша страна, но и другие понимали, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, и хотели бы остановить «кровавое противостояние, Москва и Киев уже давно были бы «за столом переговоров», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что не так с пактом ООН «Во имя будущего» – объяснили эксперты.

За мирные шаги навстречу Беларусь выступает по всем вопросам. Ближний Восток, Украина, беженцы, реформирование ООН – эти и другие проблемы разрешить можно, и, что важнее, нужно. Через восстановление авторитета Организации Объединенных Наций.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Первое – ООН должна освободиться от диктата со стороны отдельных государств, страдающих вседозволенностью и собственной исключительностью. ООН – это все мы. Сотрудники секретариата должны помнить, что, становясь сотрудниками ООН, они работают в интересах всей Организации, а не в угоду стран своего гражданства. И поэтому обязаны быть объективными, беспристрастными и независимыми. Второе – Организация должна работать в поддержку региональных процессов, поскольку регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня. ООН необходимо встраиваться в эти процессы, содействуя их развитию и сопряжению. Рыба гниет с головы, потому глава белорусского МИД настаивает на справедливой реформе Совета Безопасности ООН.

Максим Рыженков:

Мы считаем, что насущная потребность дня – реформа Совета Безопасности ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эти страны на острие основных глобальных проблем. Они лучше других знают, как разрешать войны и конфликты в развивающемся мире.

В истории ООН было много громких саммитов, заявлений и не менее громких деклараций, которые вскоре забывались. Единственное, на что мог рассчитывать мир, – международное право. Оно является обязательным, а не факультативным. Без исключений. Однако пока что исключений становится все больше, а ответственности меньше.