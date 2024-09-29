Глава МИД: Беларусь будет продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития

Беларусь будет продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития. Об этом заявил глава МИД Беларуси, выступая на общеполитической дискуссии 70-й сессии Генассамблеи ООН. Мир сегодня погряз в проблемах: военные конфликты, миграция, пандемии, стихийные бедствия, торговля людьми, голод. Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы мы могли коллективно бороться со всеми этими вызовами, подчеркнул Максим Рыженков.
Однако Устав ООН используется сегодня не для того, чтобы укреплять архитектуру международного взаимодействия и безопасности. США и их сателлиты игнорируют положения документа, обращаясь к ним, лишь когда речь заходит об их эгоистичных интересах. Из-за стремлений Запада сохранить свое доминирование, сдерживается развитие всего мира. И Беларусь вынуждена выступать в защиту Устава ООН, который и так должен иметь высшую правовую силу для всех государств. Свободные страны Глобального Юга не приемлют санкций, вмешательства во внутренние дела и навязываемой им «демократизации». Они хотят развиваться на основе своих собственных исторических традиций, своего понимания мира и, главное, в интересах своих народов, отметил глава внешнеполитического ведомства.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Это наш путь, путь нашего Президента Александра Лукашенко и нашего народа, в основе которого уважение, доверие, искренность, надежность и ответственность. Кстати, на последний пакет незаконных санкций Беларусь ответила открытостью и в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан всех стран ЕС. Тысячи граждан ЕС уже воспользовались этим, посетили нашу страну и не разочаровались, и диктатуры нигде не увидели. Если бы сегодня доверяли больше ООН, большинство глобальных мирных инициатив рождалось бы и варилось бы именно внутри самой Организации, а не вне ее. А миру не грозил бы вновь раскол на политические и экономические блоки.
Максим Рыженков озвучил и «рецепт» укрепления основ ООН. По мнению Беларуси, Организации необходимо освободиться от диктата со стороны отдельных государств, работать в поддержку региональных процессов, высказаться о неприемлемости односторонних мер и реформировать Совет безопасности. Беларусь в свою очередь продолжит вносить свой посильный вклад в сохранение стабильности. С прошлого года мы проводим в Минске представительную международную конференцию по евразийской безопасности, которая призвана консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах ее государств и народов. В этом году она пройдет 31 октября.