Глава МИД: Беларусь будет продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития

Беларусь будет продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития. Об этом заявил глава МИД Беларуси, выступая на общеполитической дискуссии 70-й сессии Генассамблеи ООН. Мир сегодня погряз в проблемах: военные конфликты, миграция, пандемии, стихийные бедствия, торговля людьми, голод. Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы мы могли коллективно бороться со всеми этими вызовами, подчеркнул Максим Рыженков.

Однако Устав ООН используется сегодня не для того, чтобы укреплять архитектуру международного взаимодействия и безопасности. США и их сателлиты игнорируют положения документа, обращаясь к ним, лишь когда речь заходит об их эгоистичных интересах. Из-за стремлений Запада сохранить свое доминирование, сдерживается развитие всего мира. И Беларусь вынуждена выступать в защиту Устава ООН, который и так должен иметь высшую правовую силу для всех государств. Свободные страны Глобального Юга не приемлют санкций, вмешательства во внутренние дела и навязываемой им «демократизации». Они хотят развиваться на основе своих собственных исторических традиций, своего понимания мира и, главное, в интересах своих народов, отметил глава внешнеполитического ведомства.