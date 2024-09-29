Что не так с пактом ООН «Во имя будущего» – объяснили эксперты

Конфликты были в центр внимания Генассамблеи ООН. Главным источником дестабилизации остается Украина. Министр иностранных дел Беларуси заявил, что если бы не только наша страна, но и другие понимали, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, и хотели бы остановить «кровавое противостояние, Москва и Киев уже давно были бы «за столом переговоров», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, в Нью-Йорк приехал и Владимир Зеленский. В прошлый раз он участвовал по видеосвязи. Рыженков: Беларусь выступает за реформу Совета Безопасности ООН.

Эксперты расценивали это как позитивный момент. Но Генассамблея для политика стала скорее хорошим предлогом, чтобы лишний раз засветиться в США и встретиться с руководством этой страны. Буквально в первый же день Генассамблеи Зеленский с Байденом покинули Нью-Йорк и отправились в Вашингтон, где демократы принимали украинского политика как дорогого гостя, а Дональд Трамп, наблюдая за этим действом, заявил, что Зеленский является «лучшим торгашом в истории». И вот почему.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:

Смотрю, Зеленский приехал. Я считаю Зеленского величайшим торгашом в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 миллиардами долларов. Миллиардами! Но вернемся в ООН, заседания высокого уровня продолжаются. Что предлагает Беларусь, чтобы восстановить мировой баланс, почему Организация нуждается в реформах и что несет саммит будущего – за ходом Генассамблеи следила Полина Королева.

На берегу Ист-Ривер уже 79-й раз проходит неделя Высокого уровня. На жизнь Нью-Йорка это едва ли влияет, не считая квартала у штаб-квартиры ООН: здесь небольшие пробки и перегруженные тротуары. Что до глобального мира – ему от Генассамблеи тоже ни холодно, ни жарко. К сожалению. Печальный тон мероприятию на старте задал генсек ООН Антониу Гуттериш. Причин для радости, надо сказать, и правда не наблюдается: более 200 конфликтов раздирают глобус, цели устойчивого развития не достигнуты, а по ряду направлений и вовсе случился откат назад. Ситуация, как отметил Гуттериш, хуже, чем после Второй мировой войны.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

При всех опасностях холодной войны, тогда были гарантии. Сегодня их нет. Но есть колоссальные геополитические разногласия, пробелы между которыми отдельные государства заполняют как хотят и не несут за свои действия никакой ответственности. Это настоящее чистилище. Единственное, в чем сходятся страны, так это в неэффективности ООН.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

В таких глобальных организациях, как ООН, необходима реформа. Разговоры о необходимости реформирования ООН – тема не последних лет. Она звучит с 1993 года. Именно что «звучит». Потому как конкретных действий не было и, судя по всему, не предвидится.

Неделю высокого уровня в Нью-Йорке предварял Саммит будущего. Или, как назвали его эксперты, саммит туманного будущего. Формально завершился он успешно – подписанием «Пакта». Документ получился, как говорится, за все хорошее, но к решению реальных проблем не имеет никакого отношения. Например, пакт предлагает «защиту всех гражданских лиц в вооруженных конфликтах». Утопично даже в теории.

Константин Снисаренко, научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

На данный момент мы наблюдаем такое явление, как шоу-политика. Политика становится результатом шоу, заявлений в соцсетях, высказывание ярких позиций, за чем забываются насущные вопросы развития международной безопасности. И, собственно говоря, самый важный вопрос, который стоит перед человечеством, – сохранение мира на земле. Шесть стран пакт с пафосным названием «Во имя будущего» не подписали – на 70 страницах не нашлось места для их позиции.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Республики Беларусь, Никарагуа, Российская Федерация как раз выступили с предложением, что поправки должны быть внесены. Самая важная и понятная для нас – о невмешательстве во внутренние дела государств. Это поправка не прошла. И вопрос не в том, что именно она не прошла, а в том что поправки вообще нельзя вносить. Если такие документы будут штамповать и нужно просто поставить подпись, о какой демократии мы можем тогда говорить вообще? О чем мы тогда говорим и рассуждаем? Говорить о реформировании ООН в условиях глобального кризиса – то же самое, что надувать мыльные пузыри. Прежде необходимо снизить градус напряженности.