Байден покинул Варшаву, в очередной раз споткнувшись на трапе самолёта

Вояж американского президента подходит к концу. Джо Байден покинул Варшаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествие лидера Штатов выдалось неоднозначным.
Вояж американского президента подходит к концу. Джо Байден покинул Варшаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествие лидера Штатов выдалось неоднозначным.
Сначала сами американцы проводили Байдена митингом. Сотни активистов потребовали распустить Североатлантический альянс и прекратить военную помощь Украине. «Нет НАТО, нет войне», – кричали жители в центре Вашингтона.
Затем, после, видимо, непростого перелета, сложной выдалась и встреча с главой Польши. Байдена в прямом смысле приходилось направлять. Обсуждали американский и польский лидеры поставки вооружений Украине. А ведь решить конфликт миром еще не поздно. Напомним, ранее Президент Беларуси адресовал Байдену приглашение в Минск.
«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.
Эксперты сходятся во мнении, что вероятность прилета невелика. Возможно, Байден просто не любит самолеты. Ведь улететь из Варшавы без приключений не получилось. Президент США снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.
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