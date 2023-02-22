Байден покинул Варшаву, в очередной раз споткнувшись на трапе самолёта

Вояж американского президента подходит к концу. Джо Байден покинул Варшаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествие лидера Штатов выдалось неоднозначным.

Сначала сами американцы проводили Байдена митингом. Сотни активистов потребовали распустить Североатлантический альянс и прекратить военную помощь Украине. «Нет НАТО, нет войне», – кричали жители в центре Вашингтона.