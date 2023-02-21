Прямой эфир

Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу

21 февраля 2023 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сусветная супольнасць працягвае абмяркоўваць раптоўны візіт прэзідэнта ЗША ў Кіеў. Усе разумеюць – Байдан пацвярджае намер падтрымаць Украіну ў канфлікце і напампоўваць яе зброяй надалей. У якасці пацверджання намераў абяцанне прадставіць новы пакет ваеннай дапамогі Кіеву – паўмільярда долараў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу-1

Якраз Польшча і стала наступным пасля Кіева прыпынкам для Байдана. Ну а прылёт амерыканскага лідара туды атрымаўся камічным. На гэты раз з трапа самалёта зваліўся не сам Байдан, а супрацоўнік яго каманды. Зараз амерыканскі лідар праводзіць сустрэчу з польскім прэзідэнтам. Чакаецца, што ён таксама сустрэнецца з членамі «Бухарэсцкай дзявяткі» – групай краін НАТА ва Усходняй Еўропе.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цель – создать робота с обонянием. Израильские учёные занимаются необычными разработками
21 февраля 2023 14:47

Цель – создать робота с обонянием. Израильские учёные занимаются необычными разработками

 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара
21 февраля 2023 14:46

 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара

Сухогруз затонул при крушении в районе Новороссийска: на борту находились 11 моряков
21 февраля 2023 13:52

Сухогруз затонул при крушении в районе Новороссийска: на борту находились 11 моряков