Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу

Сусветная супольнасць працягвае абмяркоўваць раптоўны візіт прэзідэнта ЗША ў Кіеў. Усе разумеюць – Байдан пацвярджае намер падтрымаць Украіну ў канфлікце і напампоўваць яе зброяй надалей. У якасці пацверджання намераў абяцанне прадставіць новы пакет ваеннай дапамогі Кіеву – паўмільярда долараў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Якраз Польшча і стала наступным пасля Кіева прыпынкам для Байдана. Ну а прылёт амерыканскага лідара туды атрымаўся камічным. На гэты раз з трапа самалёта зваліўся не сам Байдан, а супрацоўнік яго каманды. Зараз амерыканскі лідар праводзіць сустрэчу з польскім прэзідэнтам. Чакаецца, што ён таксама сустрэнецца з членамі «Бухарэсцкай дзявяткі» – групай краін НАТА ва Усходняй Еўропе.
Подписывайтесь на нас в Telegram!