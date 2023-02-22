Магазины Великобритании вводят ограничение на продажу фруктов и овощей из-за дефицита

Новости Великобритании. Британия на грани продовольственного кризиса. Местные фермеры делают неутешительные прогнозы, а полки супермаркетов уже начали редеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь о домашних продуктах, которых в магазинах Королевства становится все меньше. В дефиците в том числе овощи и яйца, производство которых сократилось до минимума. Фермеры призывают правительство к решительным действиям, а магазины, по данным СМИ, вводят ограничения на продажу фруктов и овощей.