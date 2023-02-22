Прямой эфир

Магазины Великобритании вводят ограничение на продажу фруктов и овощей из-за дефицита

22 февраля 2023 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британия на грани продовольственного кризиса. Местные фермеры делают неутешительные прогнозы, а полки супермаркетов уже начали редеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магазины Великобритании вводят ограничение на продажу фруктов и овощей из-за дефицита-1

В частности, речь о домашних продуктах, которых в магазинах Королевства становится все меньше. В дефиците в том числе овощи и яйца, производство которых сократилось до минимума. Фермеры призывают правительство к решительным действиям, а магазины, по данным СМИ, вводят ограничения на продажу фруктов и овощей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии на 35% подорожали молочные продукты, а хлеб и крупы – на четверть
22 февраля 2023 18:59

В Германии на 35% подорожали молочные продукты, а хлеб и крупы – на четверть

В Европе производители стали уменьшать размер и вес товара, чтобы не увеличивать цены
22 февраля 2023 18:58

В Европе производители стали уменьшать размер и вес товара, чтобы не увеличивать цены

«Это всё сделано в разных программах». Чингиз Ахмадов о чеченских предателях в ВСУ
22 февраля 2023 18:52

«Это всё сделано в разных программах». Чингиз Ахмадов о чеченских предателях в ВСУ