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В Германии на 35% подорожали молочные продукты, а хлеб и крупы – на четверть

22 февраля 2023 18:59
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Новости Германии. Годовая инфляция в Германии продолжает расти. Показатель приближается к 9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии на 35% подорожали молочные продукты, а хлеб и крупы – на четверть-1

Такие данные приводит немецкий финансовый портал. В стране зафиксирован рост цен на многие товары и услуги. Значительно подорожали молочные продукты – на 35 %, а также хлеб и крупы – почти на четверть. Особенно заметным стало увеличение цен на энергоносители. В январе их стоимость увеличилась на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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