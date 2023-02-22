В Германии на 35% подорожали молочные продукты, а хлеб и крупы – на четверть

Новости Германии. Годовая инфляция в Германии продолжает расти. Показатель приближается к 9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит немецкий финансовый портал. В стране зафиксирован рост цен на многие товары и услуги. Значительно подорожали молочные продукты – на 35 %, а также хлеб и крупы – почти на четверть. Особенно заметным стало увеличение цен на энергоносители. В январе их стоимость увеличилась на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.