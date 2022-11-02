Андрей Лазуткин: «Дискредитировать милицию было главной задачей всей нашей цветной революции»

Андрей Лазуткин, политолог:

Милицию мочили с 2018-2019 годов, когда появилась структура польских каналов. То есть дискредитировать милицию было главной задачей всей нашей цветной революции. И вот вы получаете обратный эффект. Приходят новые дети, которые потом станут сотрудниками, как бы и старых своих не забываем. А эти предатели, которые сидят в Польше, это просто маленькая кучка, которая имеет огромное количество косяков и очень низкий авторитет внутри системы. То есть лучшее, что нашли поляки, – это люди странной ориентации, немного воровавшие, которые авторитетом не пользовались никогда, еще и трусы. Как это рассказывали про одного товарища, который убегал, пока сотрудники проводили задержание.

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