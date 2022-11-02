«Батальон Калиновского – это пугало». Кто в реальности воюет в Украине?

Андрей Лазуткин, политолог:

Полк, батальон Калиновского – это пугало. Его политически раскручивают, но, если мы посмотрим реальную картину, они же подчиняются ВСУ, это структурное подразделение, они его раздробили на несколько небольших групп, которые действуют в других подразделениях украинских. То есть нет даже какого-то одного белорусского центра, что можно было бы сказать, что там армия Андерса или еще кого-то. Ничего подобного. Это просто некая политическая фигура, которая пускай будет. Возможно, потом ее будут использовать на неких переговорах с нами или с Россией, что вот у нас есть такая козырная карта, такой страшный батальон, его еще будут продавать. Это не военная сила. Против нас, как и против Ходаковского, воюют иностранные части, тут уже не ЧВК, эти псы войны, который без документов, без ничего. Говорят, там находят уже документы этих американских военных. Это не Сафари, это боевая тренировка, где не вы несете потери, а туземцы сдыхают за то, чтобы вы отточили тактику работы против русских. А сколько ляжет украинцев, им плевать абсолютно.

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