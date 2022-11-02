Рекордная инфляция подрывает спрос на товары в еврозоне

По данным агентства «Блумберг», к середине осени спад углубился во всех крупнейших экономиках еврозоны. Сильнее всего это заметно в Испании. Одним из главных факторов этого падения стала высокая инфляция. Замедление производственной активности стало очень заметно и в Азии, которая в значительной степени ориентирована на экспорт в развитые страны. И все это наглядно говорит о том, что мировая экономика, можно сказать, остывает. Все больше экономистов полагают, что рецессия в зоне евро и в США почти неизбежна.