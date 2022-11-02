Прямой эфир

Рекордная инфляция подрывает спрос на товары в еврозоне

02 ноября 2022 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Производственная активность в еврозоне упала до самого низкого уровня с 2020 года, поскольку рекордная инфляция и ослабление мировой экономики подрывают спрос на товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордная инфляция подрывает спрос на товары в еврозоне-1

По данным агентства «Блумберг», к середине осени спад углубился во всех крупнейших экономиках еврозоны. Сильнее всего это заметно в Испании. Одним из главных факторов этого падения стала высокая инфляция. Замедление производственной активности стало очень заметно и в Азии, которая в значительной степени ориентирована на экспорт в развитые страны. И все это наглядно говорит о том, что мировая экономика, можно сказать, остывает. Все больше экономистов полагают, что рецессия в зоне евро и в США почти неизбежна.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Батальон Калиновского – это пугало». Кто в реальности воюет в Украине?
02 ноября 2022 19:11

«Батальон Калиновского – это пугало». Кто в реальности воюет в Украине?

«Научим воевать». Как мобилизованных россиян готовят к бою?
02 ноября 2022 18:58

«Научим воевать». Как мобилизованных россиян готовят к бою?

«Противник работает артиллерией». Какая сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения в Украине?
02 ноября 2022 18:42

«Противник работает артиллерией». Какая сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения в Украине?