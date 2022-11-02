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«Научим воевать». Как мобилизованных россиян готовят к бою?

02 ноября 2022 18:58
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с политологом Андреем Лазуткиным, а также военным и политическим деятелем ДНР Александром Ходаковским.

«Научим воевать». Как мобилизованных россиян готовят к бою?-1

Александр Ходаковский, политик, военный, командир батальона «Восток» Вооруженных сил ДНР:
Считаю, что эти люди должны прийти на фронт, чтобы из них получилось нормальное воинство, с ними нужно еще работать, нужно произвести доогранку, привести к нормальному бою. Будет, конечно, какой-то процент оттока, будет какой-то процент некорректного обращения, с военной точки зрения, с частью этой массы. Но я думаю, что значительную часть, костяк, сердцевину мы все-таки подготовим, приведем к нормальному состоянию, научим воевать. Конечно, у нас будет какой-то период времени на то, чтобы перегруппироваться, подтянуть наши тылы, научить мобилизованных обращаться с оружием, каким-то основам тактики, ввести их в нормальное адаптированное состояние, к новым условиям, потому что мы-то находимся в этом положении практически 8 лет. В последнее время мало какой конфликт военный, разве что только в Сирии, длится столько времени.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Александр Ходаковский # Фотофакт

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