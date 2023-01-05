Алина Липп: в Германии говорят, что я кремлёвский пропагандист и путинский инфовоин

Алина Липп, независимый немецкий журналист:

В 2021 году мне предложили приехать в Донецк, у меня хороший знакомый, который сам оттуда. Я там две недели прожила и поняла очень много вещей. Поняла, что там ни одного немецкого журналиста не было, что в Германии не рассказывают, что там убивают мирных жителей. Я была в очень глубоком шоке. Я еще раз уехала, а потом решила, что несмотря на все (меня предупредили, что, наверное, будут нехорошие последствия, если я начну совершать эту ситуацию), я вернусь туда, там сняла квартиру и прожила год в Донецке.

Люди, которые меня предупредили, были правы. Начали угрожать мне, в Германии против меня открыли уголовное дело, они закрыли все счета моей семьи, и маме надо было уезжать, она сейчас в России, поэтому мне тоже надо было уехать из Донецка. Я сейчас с ней в России. Да, это изменило всю мою жизнь, но я не жалею. Я знаю, что это очень важно. Я просто показываю то, что есть, я просто с телефоном всегда. Поехала на фронт, снимала, что я видела, взяла интервью у мирных жителей и это перевела на немецкий язык. Это все, что я делаю. Без собственных комментариев. Но все-таки в Германии говорят, что я кремлевский пропагандист и путинский инфовоин. Показывали меня на телевидении в объятиях с Путиным. Вот так это работает.

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