Путин ввёл режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество

Президент России поручил ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине с 6 до 7 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из того, что там проживает большое количество граждан, исповедующих православие, Россия призвала украинскую сторону также прекратить огонь, чтобы дать возможность верующим посетить службы в сочельник и на Рождество. Ранее к перемирию призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.