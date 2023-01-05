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Путин ввёл режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество

05 января 2023 18:09
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Президент России поручил ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине с 6 до 7 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин ввёл режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество-1

Исходя из того, что там проживает большое количество граждан, исповедующих православие, Россия призвала украинскую сторону также прекратить огонь, чтобы дать возможность верующим посетить службы в сочельник и на Рождество. Ранее к перемирию призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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# Международная политика # Владимир Путин # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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