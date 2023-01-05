Во Франции не прекращаются забастовки врачей. Медики требуют улучшения условий труда

Новости Франции. С декабря 2022 года во Франции продолжаются забастовки врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики требуют улучшения условий труда, а также увеличения стоимости консультации с 25 до 50 евро, пишет местная газета «Фигаро».

Это поможет привлечь больше молодых специалистов к работе и решить кадровый вопрос. Очередная демонстрация врачей запланирована на вечер 5 января. Начнется акция на площади Пантеон и закончится возле здания Министерства здравоохранения. Таким образом медики снова попытаются привлечь внимание правительства к своим проблемам.