«Не очень много знаю о вашей стране». Немецкая журналистка рассказала, что хочет приехать в Беларусь

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы знаете Россию, ДНР, что сейчас уже тоже признана Россией. А про Беларусь вы что-нибудь слышали? Про нашего Президента? Может, еду нашу в России пробовали?
Алина Липп, независимый немецкий журналист:
К сожалению, я не очень много знаю о вашей стране. Я уже давно хочу приехать. Конечно, мы слышали, что произошло в 2020 году. Но есть еще то, что можно узнать.
Григорий Азаренок:
Да, попытка майдана такого же.
Алина Липп:
В принципе, есть еще, что можно узнать.
Григорий Азаренок:
Приезжайте, мы вас с удовольствием встретим, все покажем, расскажем. Я уверен, вам здесь очень понравится.
Алина Липп:
Хорошо.
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