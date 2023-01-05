Прямой эфир

«Не очень много знаю о вашей стране». Немецкая журналистка рассказала, что хочет приехать в Беларусь

05 января 2023 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы знаете Россию, ДНР, что сейчас уже тоже признана Россией. А про Беларусь вы что-нибудь слышали? Про нашего Президента? Может, еду нашу в России пробовали?

«Не очень много знаю о вашей стране». Немецкая журналистка рассказала, что хочет приехать в Беларусь-1

Алина Липп, независимый немецкий журналист:
К сожалению, я не очень много знаю о вашей стране. Я уже давно хочу приехать. Конечно, мы слышали, что произошло в 2020 году. Но есть еще то, что можно узнать.

Григорий Азаренок:
Да, попытка майдана такого же.

Алина Липп:
В принципе, есть еще, что можно узнать.

Григорий Азаренок:
Приезжайте, мы вас с удовольствием встретим, все покажем, расскажем. Я уверен, вам здесь очень понравится.

Алина Липп:
Хорошо.

Читайте также:

«Белорусам дадут возможность построить эти портовые мощности». О чем договорился Лукашенко с Путиным?

«Не имеет ничего общего с дипломатической работой». Дзермант о тех, кто ходит к зданию суда и оправдывает экстремистов

«Сами литовцы его же и сдали». Откуда у Алеся Беляцкого появились сотни тысяч долларов?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международное сотрудничество # общество # Григорий Азарёнок # Алина Липп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Суд над Беляцким: «Это просто позорище!» Азарёнок побывал у здания и пообщался с евродипломатами
05 января 2023 18:46

Суд над Беляцким: «Это просто позорище!» Азарёнок побывал у здания и пообщался с евродипломатами

«Сами литовцы его же и сдали». Откуда у Алеся Беляцкого появились сотни тысяч долларов?
05 января 2023 18:32

«Сами литовцы его же и сдали». Откуда у Алеся Беляцкого появились сотни тысяч долларов?

«Не имеет ничего общего с дипломатической работой». Дзермант о тех, кто ходит к зданию суда и оправдывает экстремистов
05 января 2023 18:23

«Не имеет ничего общего с дипломатической работой». Дзермант о тех, кто ходит к зданию суда и оправдывает экстремистов