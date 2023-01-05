«Не очень много знаю о вашей стране». Немецкая журналистка рассказала, что хочет приехать в Беларусь

Григорий Азаренок, СТВ: Вы знаете Россию, ДНР, что сейчас уже тоже признана Россией. А про Беларусь вы что-нибудь слышали? Про нашего Президента? Может, еду нашу в России пробовали?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.

Алина Липп, независимый немецкий журналист:

К сожалению, я не очень много знаю о вашей стране. Я уже давно хочу приехать. Конечно, мы слышали, что произошло в 2020 году. Но есть еще то, что можно узнать.

Григорий Азаренок:

Да, попытка майдана такого же.

Алина Липп:

В принципе, есть еще, что можно узнать.

Григорий Азаренок:

Приезжайте, мы вас с удовольствием встретим, все покажем, расскажем. Я уверен, вам здесь очень понравится.

Алина Липп:

Хорошо.

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