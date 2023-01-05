В Ватикане похоронили Папу Римского на покое Бенедикта XVI. На площади перед собором Святого Петра собрались более 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, которые хотели попрощаться с экс-понтификом, занимали очередь с ночи. Трагическую речь произнес глава римско-католической церкви Франциск. В последний раз увидеть Бенедикта XVI в соборе Святого Петра можно было начиная с понедельника, 2 января. За это время проводить в последний путь его пришли около 200 тысяч человек. Согласно завещанию, гроб с телом Папы на покое будет помещен в гротах Ватикана. Бенедикт XVI скончался в канун Нового года в возрасте 95 лет.