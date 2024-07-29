«Туристических поездок быть не должно». Лукашенко созвал совещание, посвящённое международному сотрудничеству

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сжато и коротко, почему я назначил это совещание. Должен откровенно сказать. Мы правильно принимаем решения, посещая те или иные государства. Рисуем перспективы, планы. Но потом оказывается, что мы или не хотим, или, как обычно, нам бывает лень выполнить то, о чем договаривались. И получаются полутуристические поездки. Давайте договоримся, что роль Президента, как образно говорят, открыть окно в том или ином направлении. Создать почву, основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра. А уже правительство должно реализовывать те или иные договоренности. Не говоря о ваших договоренностях, членов правительства. Туристических поездок быть не должно. Никакого туризма. Должен быть результат.