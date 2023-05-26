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9 лет с начала войны в Донбассе. Андрей Лазуткин напомнил, с чего всё зарождалось

26 мая 2023 20:24
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.

Григорий Азаренок, СТВ:
9 лет с начала войны на Донбассе. Этот глобальный слом, наверное, начался где-то в 2008 году, где был финансовый кризис, или, может, когда Россия дала по зубам американцам в Сирии, и они решили вести войну с Россией. 9 лет что это вообще?

Андрей Лазуткин, политолог:
Помню, как тогда по телевидению показывали покрышки горящие. Берем еще февраль, Майдан. Расстрел снайперов. Это все было чудовищно. В республике Средней Азии, например, что-то похожее происходило в 1990-е годы, там были свои гражданские войны. В Беларуси, Украине это было что-то абсолютно дикое. И произошел такой прекрасный Майдан, а дальше было понятно, что это не может ничем хорошим закончиться. Получается, что прошли выборы, которые часть общества не приняла. Это всегда основа для гражданской войны, потому что когда у вас у власти оказалась группировка, которую не выбирали восточные или южные области, то, конечно, это привело к расколу, к тому, что ушел Крым очень быстро, а дальше начались боевые действия на Донбассе. И там все висело просто на соплях. И в Харькове шла такая борьба. Качели качались и в Мариуполе. И там свою роль сыграли эти отморозки из батальонов, которые формировали из сотен Майдан. Они вчера стояли с кастрюлями, а завтра их вооружили, обучили, и они занимались устрашением мирного населения.

9 лет с начала войны в Донбассе. Андрей Лазуткин напомнил, с чего всё зарождалось-1

Григорий Азаренок:
Это потом уже сделали крутые нацистские батальоны, а на первых порах это были ребята из криминала, которых сами нацисты потом и перестреляли с большего.

Григорий Азаренок:
То есть Майдан запустил разрушение вертикали власти. Она и так в Украине была слабая очень, а когда все это начало сыпаться, там появились бандитские, полубандитские структуры, которые вымогали, похищали людей. Но часть занималась резней, пытками. Они вылавливали активистов, потом на это бросили сбушников более подготовленных, и они уже раскидывали свои сети по Одессе, по другим городам. Там, где у донецких не получилось, все-таки лучше сработали силовые структуры Украины. Там тоже был момент, когда они колебались: часть поуходила, часть не хотела воевать. А сегодня они все готовы воевать, они все против нас работают. Момент упущен, тогда, 8 лет назад, общество было совсем другим.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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