9 лет с начала войны в Донбассе. Андрей Лазуткин напомнил, с чего всё зарождалось

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.

Григорий Азаренок, СТВ:

9 лет с начала войны на Донбассе. Этот глобальный слом, наверное, начался где-то в 2008 году, где был финансовый кризис, или, может, когда Россия дала по зубам американцам в Сирии, и они решили вести войну с Россией. 9 лет что это вообще?

Андрей Лазуткин, политолог:

Помню, как тогда по телевидению показывали покрышки горящие. Берем еще февраль, Майдан. Расстрел снайперов. Это все было чудовищно. В республике Средней Азии, например, что-то похожее происходило в 1990-е годы, там были свои гражданские войны. В Беларуси, Украине это было что-то абсолютно дикое. И произошел такой прекрасный Майдан, а дальше было понятно, что это не может ничем хорошим закончиться. Получается, что прошли выборы, которые часть общества не приняла. Это всегда основа для гражданской войны, потому что когда у вас у власти оказалась группировка, которую не выбирали восточные или южные области, то, конечно, это привело к расколу, к тому, что ушел Крым очень быстро, а дальше начались боевые действия на Донбассе. И там все висело просто на соплях. И в Харькове шла такая борьба. Качели качались и в Мариуполе. И там свою роль сыграли эти отморозки из батальонов, которые формировали из сотен Майдан. Они вчера стояли с кастрюлями, а завтра их вооружили, обучили, и они занимались устрашением мирного населения.