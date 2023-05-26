Венгрия, Латвия и Чехия стали лидерами по росту годовой инфляции в ЕС

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7 %, следует из данных Евростата. На этот раз показатель совпал с предварительной оценкой экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом самый высокий индекс потребительских цен по итогам апреля зафиксирован в Венгрии. За ней следует Латвия, а замыкает топ-3 Чехия. Там показатель превысил 17 %. Быстрее всего в стране, согласно данным статистического агентства, дорожают автомобильное топливо и продукты питания. Их стоимость в среднем выросла почти на четверть.