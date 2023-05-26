Для восстановления немецкой экономики не хватает более 300 тысяч специалистов

Новости Германии. Экономический спад фиксируют и в Германии. Но для восстановления нужны не только деньги, но и квалифицированные кадры. А их в ФРГ не хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дефиците математики, информатики, естествоиспытатели и техники. Всего, чтобы восполнить баланс на рынке труда, необходимо привлечь к работе более 300 тысяч специалистов. Самые большие проблемы сегодня наблюдаются в сфере энергетики и электротехники. Только там не хватает почти 100 тысяч работников. Серьезная нехватка профессионалов также в области машиностроения и информационных технологий.