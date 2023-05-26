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Для восстановления немецкой экономики не хватает более 300 тысяч специалистов

26 мая 2023 17:51
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Новости Германии. Экономический спад фиксируют и в Германии. Но для восстановления нужны не только деньги, но и квалифицированные кадры. А их в ФРГ не хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для восстановления немецкой экономики не хватает более 300 тысяч специалистов-1

В дефиците математики, информатики, естествоиспытатели и техники. Всего, чтобы восполнить баланс на рынке труда, необходимо привлечь к работе более 300 тысяч специалистов. Самые большие проблемы сегодня наблюдаются в сфере энергетики и электротехники. Только там не хватает почти 100 тысяч работников. Серьезная нехватка профессионалов также в области машиностроения и информационных технологий. 

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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