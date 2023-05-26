Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии

В этих широтах их не видели вот уже полвека. Один из самых культовых видов животных Австралии – утконос – вновь поселился в Королевском национальном парке штата Новый Южный Уэльс. Туда были выпущены четыре самки этих уникальных представителей местной фауны.

Это стало возможно благодаря созданию первого в мире заповедника для утконосов. Совместный проект австралийского общество охраны природы Taronga и правительства штата начали реализовывать несколько лет назад.

Тэнил Х окк, исследователь: Определенно я думаю, что осведомленность, вероятно, является приоритетом номер один в будущем сохранении этого вида. Как ученые мы делаем огромный объем работы. Но важно донести эту работу до широкой публики и заинтересовать людей сохранением исчезающих видов. Заставить людей захотеть поучаствовать в сохранении коренных австралийских видов животных.

На территории парка оборудованы пруды и норы для животных, а для исследователей – лектории и ветеринарные лаборатории. Благодаря этому специалисты смогут изучать утконосов и восстанавливать их популяцию. Еще шесть утконосов будут выпущены в парк, который был основан еще в 1879 году чуть позже.

Такое переселение – первая попытка восстановить популяцию утконоса в Новом Южном Уэльсе. Из-за лесных пожаров, которые бушевали на Зеленом континенте в 2019-2020 годах, ученые начали опасаться, что произойдет полное вымирания утконоса. В отличие от коалы и кенгуру, эти бобровидные встречаются в дикой природе достаточно редко.

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