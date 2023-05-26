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Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии

26 мая 2023 19:52
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В этих широтах их не видели вот уже полвека. Один из самых культовых видов животных Австралии – утконос – вновь поселился в Королевском национальном парке штата Новый Южный Уэльс. Туда были выпущены четыре самки этих уникальных представителей местной фауны.  

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии-1

Это стало возможно благодаря созданию первого в мире заповедника для утконосов. Совместный проект австралийского общество охраны природы Taronga и правительства штата начали реализовывать несколько лет назад.  

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии-4

Тэнил Хокк, исследователь: 
Определенно я думаю, что осведомленность, вероятно, является приоритетом номер один в будущем сохранении этого вида. Как ученые мы делаем огромный объем работы. Но важно донести эту работу до широкой публики и заинтересовать людей сохранением исчезающих видов. Заставить людей захотеть поучаствовать в сохранении коренных австралийских видов животных.  

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии-7

На территории парка оборудованы пруды и норы для животных, а для исследователей – лектории и ветеринарные лаборатории. Благодаря этому специалисты смогут изучать утконосов и восстанавливать их популяцию. Еще шесть утконосов будут выпущены в парк, который был основан еще в 1879 году чуть позже. 

Такое переселение – первая попытка восстановить популяцию утконоса в Новом Южном Уэльсе. Из-за лесных пожаров, которые бушевали на Зеленом континенте в 2019-2020 годах, ученые начали опасаться, что произойдет полное вымирания утконоса. В отличие от коалы и кенгуру, эти бобровидные встречаются в дикой природе достаточно редко.  

Спасение от пожаров в Чили – козы. Как эти животные помогают уберечь растения от огня? 

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии-10


Жители чилийского города Санта-Хуана на юге страны для борьбы с пожарами создали отряд специального предназначения. Но все выглядит куда проще – стадо проекта «Хорошая коза» изначально насчитывало 16 животных теперь их число возросло до 150.  

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии-12

Росио Крусес, учредитель проекта: 
Наш проект зародился в 2017 году, когда нам угрожал пожар. Мы начали исследовать, какую методологию могли бы использовать в симбиозе с окружающей средой. И мы нашли эту методологию, которая является альтернативой использованию гербицидов, сжиганию и обрезке.  

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший национальный парк Австралии-15

В итоге для создания противопожарной полосы используются козы. Они съедают лишнюю растительность на участках, которые могут быть пищей для пламени и огня. Нет растительности – нет пожара. Так удается обезопасить парк. Ну и продукты жизнедеятельности удобряют почву. Оберегают от пожаров козы определенные территории не только в Чили. Идею в Южную Америку привезли из Испании и Португалии.  

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