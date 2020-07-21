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Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт

21 июля 2020 17:40
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Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство, медицину.

Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт-1

Александр Лукашенко не против, чтобы белорусы после всех трудностей, связанных с пандемией, отправлялись на отдых в жаркие страны. Правда, с одним условием.

Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вас сдерживать не будем. Хотите на Черное море пожалуйста. На Средиземное, в Индийский океан, на Канары, Бали, Гоа, в Тайланд пожалуйста, езжайте. Но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счет. Мы вас в общество оттуда просто так не выпустим.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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