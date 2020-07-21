Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт

Александр Лукашенко не против, чтобы белорусы после всех трудностей, связанных с пандемией, отправлялись на отдых в жаркие страны. Правда, с одним условием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас сдерживать не будем. Хотите на Черное море – пожалуйста. На Средиземное, в Индийский океан, на Канары, Бали, Гоа, в Тайланд – пожалуйста, езжайте. Но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счет. Мы вас в общество оттуда просто так не выпустим.

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