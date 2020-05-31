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Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста

31 мая 2020 21:16
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Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Почувствовать себя этническим белорусом: проснуться с первыми криками петухов, зажечь печь, посетить мельницу, музей самоваров или конное шоу. Все это Нарочанский край. В общем, крупнейший курортный регион Беларуси. Тут находится 43 озера, и среди них самое большое в стране Нарочь.

Этот регион способен удивить каждого. Чем? Сейчас и узнаем.

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-4

На этой неделе Нарочанский край возглавил список самых популярных курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха. Государственная программа развития курортной зоны региона помогла Нарочи воплотить мечты туристов.

И первое место, куда они обычно попадают – «Аптекарский сад». Наша съемочная группа – не исключение.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-7

Ну и куда ж без хлебных традиций? Можно посмотреть, а можно самому и попробовать.

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Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-10

Валерия Ётчик, экскурсовод:
От момента, когда зерно поступает в жернова, и до момента, как хлебушек можно вынуть из печи. Поэтому, все кто желает испытать себя или почувствовать себя настоящим пекарем, могут посетить наше место и испечь свой собственный каравай.

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-13

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-15

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-17

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-19

Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Водяная мельница в работе, и мы с опытным пекарем готовим свежий хлеб.

Нина Бута, пекарь:
Мы добавили все ингредиенты. Мы его положим на листик. Такой хлебушек красивый у нас получился. Понадобится полчаса, чтобы он подошел.

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста-22

Свои традиции, своя история, своя природа. Каждый год белорусы открывают для себя уникальную красоту родного края. В 2020 году дается возможность снова осмотреться. Время больших поездок по малой родине.

# Агротуризм # Туризм # Кристина Федорович # Нина Бута # Фотофакт

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