Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста

Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.

Кристина Федорович, корреспондент:

Почувствовать себя этническим белорусом: проснуться с первыми криками петухов, зажечь печь, посетить мельницу, музей самоваров или конное шоу. Все это Нарочанский край. В общем, крупнейший курортный регион Беларуси. Тут находится 43 озера, и среди них самое большое в стране – Нарочь. Этот регион способен удивить каждого. Чем? Сейчас и узнаем.

На этой неделе Нарочанский край возглавил список самых популярных курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха. Государственная программа развития курортной зоны региона помогла Нарочи воплотить мечты туристов. И первое место, куда они обычно попадают – «Аптекарский сад». Наша съемочная группа – не исключение. Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?

Валерия Ётчик, экскурсовод:

От момента, когда зерно поступает в жернова, и до момента, как хлебушек можно вынуть из печи. Поэтому, все кто желает испытать себя или почувствовать себя настоящим пекарем, могут посетить наше место и испечь свой собственный каравай.

Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Водяная мельница в работе, и мы с опытным пекарем готовим свежий хлеб.





Нина Бута, пекарь:

Мы добавили все ингредиенты. Мы его положим на листик. Такой хлебушек красивый у нас получился. Понадобится полчаса, чтобы он подошел.